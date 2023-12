Corriere dello Sport – Il mercato Roma si accende | Solet e la frase su Mourinho

(Di sabato 9 dicembre 2023) 2023-12-08 10:20:26 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Da mercatino a finestrina il passo è breve: attenzione, perché quandoutilizza i diminutivi qualcosa sta succedendo. E così la parola pronunciata sabato, rimasta sullo sfondo perché fagocitata dall’eco mediatica degli strali contro arbitri e avversari, ha il tono di una richiesta accorata a Tiago Pinto: mi serve un altro difensore centrale a gennaio, visto che Smalling e Kumbulla non saranno a pieno regime e N’Dicka partirà per la Coppa d’Africa. «Se si aprisse una finestrina – ha detto l’allenatore – io sarei pronto, pur conoscendo i nostri problemi con il fair play finanziario». Ma se lasottolinea lo stile virtuoso del percorso di risanamento, che ha dimezzato le perdite da un anno all’altro, è allora lecito ...

Altre News in Rete:

La body cam debutta in Juve - Napoli: le immagini esclusive

TORINO - "Un punto di vista unico. Dopo l'esperimento a Castel Volturno con il Napoli, per la prima volta in Serie A scendiamo in campo con la Body Cam" , così Dazn sulla sua pagina Instagram per ...

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus-Napoli la sentenza” Pianeta Milan

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Muso di Gatti, Juve style: quinto 1-0" Tutto Napoli

Grey's Anatomy

Trama: Una donna dà alla luce due gemelli. Purtroppo a entrambi viene diagnosticato un tumore al fegato. Serve immediatamente un trapianto. Ma solo il padre è compatibile. E tocca a Karev fare una ...

Joséphine, ange gardien

Trama: Joséphine si trova in un negozio di giocattoli, il nostro angelo custode è stato assunto come guardiano notturno. La prima notte sorprende una dipendente, Sandra, giovane madre single che non ...