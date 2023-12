Coppa del mondo sci alpino maschile Val d' Isere | il programma e dove vedere le gare in diretta

Leggi su today

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo lo sfortunato fine settimana a Beaver Creek, con 3su 3 cancellate, ladeldi scifarà tappa in Francia, in Val d'si disputeranno un gigante e uno slalom.Leggendaria Brignone, doppietta in gigante a Tremblant nella bufera di neve: è l'italiana...