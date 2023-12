Cop28 | quante contraddizioni sul cibo | Meloni parla di sostenibilità ma tralascia le diete vegetali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) di Alessandra Pierantoni e Federica Capitani Nel suo discorso all’evento “Transforming Food Systems in the face of Climate Change”, alladi Dubai, la presidentehato della necessità di produrresano e di puntare su coltivazioni resistenti ai cambiamenti climatici. Il suo intervento rientra nella “Dichiarazione sull’agricoltura sostenibile, i sistemi alimentari resilienti e l’azione per il clima”, la prima risoluzione nella storia delle Conferenze delle Parti a esplicitare i legami tra cambiamento climatico e scelte alimentari, che è stata firmata da 134 Paesi, tra cui l’Italia. Tra gli impegni, appunti, c’è quello di rendere più sostenibile il. Nei punti e nelle promesse dell’accordo, però, non si fa riferimento al legame tra le emissioni e i prodotti animali e non si ...