COP28 | il muro dell’Opec contro l’uscita dai combustibili fossili

Leggi su quifinanza

(Di sabato 9 dicembre 2023) La, la conferenza internazionale sul clima in corso a Dubai, è ancora in corso, ma l’Opec, l’organizzazione che raggruppa 13 paesi produttori di petrolio, principali responsabili della crisi climatica, mostra segni di nervosismo. Dopo aver letto una bozza del testo finale della conferenza, che prevede l’eliminazione graduale delle fonti, il segretarioha scritto una lettera invitando gli stati membri dell’organizzazione a rifiutare qualsiasi accordo che abbia come riferimento “l’energia più che le emissioni”. La lettera del segretario, Mohammed Barkindo, è un chiaro segnale di allarme per l’organizzazione. L’eliminazione graduale delle fonti, infatti, significherebbe una drastica riduzione delle entrate per i paesi membri, che ...