Convegno sulla donazione alla Di Giacomo-Santa Chiara di Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Laquesto il tema delche si terrà presso l’Istituto “Di” di. Appuntamento in via B. Croce il 15 dicembre alle 10:30. Undedicatocampagna sul tema delladi sangue, piastrine e tipizzazione per ladel midollo osseo. Un momento di sensibilizzazione nell’ambito del percorso di cittadinanza attiva organizzato dall’Istituto Comprensivo Didi. L’intento è quello di sviluppare la piena consapevolezza civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri sul tema. L’evento si terrà il giorno 15 ...