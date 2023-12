Contro la pornografia del dolore. L’appello dell’avv. Stampanoni Bassi

Leggi su formiche

(Di sabato 9 dicembre 2023) Non sono un giornalista e, quindi, non spetterebbe a me dire come si pubblica una notizia. Non sono neanche un direttore o un editore di un quotidiano (lo sono, in realtà, ma di una rivista giuridica) e, quindi, non spetterebbe a me stabilire cosa sia una notizia e cosa no. Suppongo lo sia tutto ciò che è in grado di far vendere. È quindi ...