Contrasto all’evasione fiscale | recuperati a tassazione 2 | 4 milioni di euro

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ammonta a oltre 2,4didi compensi non dichiarati e a oltre 349 miladi I.V.A. evasa il bilancio di alcuni interventi condotti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo Taranto, delle Compagnie di Manduria e Martina Franca e della Tenenza di Castellaneta adel fenomeno dell’evasione. In particolare, all’esito di specifiche analisi di rischio condotte anche attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, le Fiamme Gialle hanno eseguito numerose e specifiche attività ispettive nei confronti di imprese e professionisti del capoluogo jonico e dei comuni di Carosino, Mottola, Castellaneta, Manduria, Lizzano, Martina Franca e San Marzano di San Giuseppe. A seguito degli approfondimenti effettuati dalla Guardia di Finanza ...