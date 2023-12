Concia | “Nomina saltata? Brutta cosa | estremi di destra e sinistra non volevano Meloni? Lei non era contraria…”

Leggi su notizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il ministro dell’Istruzione ci ha ripensato sull’attivista Lgbt che a Notizie.com spiega: “Valditara, lo capisco, credevo che l’orribile femminicidio di Giulia avesse creato uno spartiacque, ma non è così” “Una, che le devo dire, avevo già cominciato a preparare un sacco di cose, eravamo pronti con entusiasmo, poi integralismi dihanno fatto pressioni assurde, non si cambierà mai…“. E’ amareggiata e desolata Anna Paolache a Notizie.com spiega tutto il suo disappunto per quello che è successo, con il Ministro Giuseppe Valditara che l’avevata garante del progetto da portare nelle scuole “Educare alle relazioni“, ma poi ci ha ripensato. “Con il ministro Valditara ci conosciamo e parliamo da anni – ha spiegato Anna Paola...