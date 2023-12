Con Allegri in panchina il Napoli sarebbe a più dieci sulla seconda

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 dicembre 2023) Primi 10 minuti tre calci d’angolo. Loro soliti catenacciari. La solita scenaana. Cambiaso fa sei falli in venti minuti. Natan ferma un gol di Vlahovic. Spettacolo non pervenuto ma lo si sapeva … Sembrava l’azione del secondo gol dello scorso anno nello storico 5-1. Kvara stavolta se lo divora e dopo GioGio ricordandoci che non è e non sarà mai lo scorso anno. Ancora un gol preso due contro uno. Ancora. E stavolta Meret non c’entra. 1-0.partita senza segnare.partita senza comprendere che o Zanoli o un altro modulo perché senza terzino sinistro non si può giocare Quando dovevamo provare a prenderli a pallonate abbiano contato solo mezzo tiro Jack. Un disastro emotivo. Paradossalmente coninsaremmo a più...