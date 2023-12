Comunali Firenze | Renzi | “Saccardi è ufficialmente la candidata sindaca di Italia Viva”

(Di sabato 9 dicembre 2023)– “Stefaniadia sindaco di”. Lo ha detto il leader di, Matteo(foto), parlando ai giornalisti a Le Murate a. L’ex premier ha rinnovato al Pd l’appello a indire comunque le primarie di centrosinistra per il 2024, come richiesto dall’ex assessora Cecilia Del Re. “Sarebbe bello fare le primarie, aperte a Stefania, a Cecilia e a chiunque lo desideri”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

