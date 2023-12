Compleanni Napoli | auguri a…

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Se pensi a uno storico secondo portiere delti viene in mente (innanzitutto) Raffaele Di Fusco. Ma prima del numero dodici dei precedenti scudetti vi è stato Roberto Fiore, nato nel capoluogo campano il 9 dicembre 1953. Il 28 gennaio ’73 andò per la prima volta in panchina della partita di campionato disputata a Terni. L’esordio è datato 11 gennaio 1976, a Fuorigrotta di fronte al Bologna in un match trminato 2-2. Con il ‘Ciuccio’ otto presenze da titolare in Serie A. L’ultima presenza in assoluto il 23 dicembre 1981, in Coppa Italia al San Paolo contro il Catanzaro, in un match ricordato per l’ultima rete con la casacca partenopea di Claudio Vinazzani., oggi avrebbe compiuto gli anni… Pasquale Fiore è nato esattamente trentuno anni dopo Jeno Eugen Vinyei, il quale giunse a ‘Città nuova’ nel 1951 dalla Pro Patria. Quattro annate con ...