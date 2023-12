Come la Juventus ha difeso su Kvaratskhelia e Osimhen

(Di sabato 9 dicembre 2023) Al 27? del primo tempo Bremer legge meglio diun rilancio di Meret e lo anticipa con la coscia a centrocampo. Il pallone gli rimane tra i piedi e, quasi senza pensarci, il difensore dellascarica in verticale per Vlahovic sulla trequarti per poi lanciarsi nello spazio alle spalle del suo compagno. Non è un momento particolarmente nevrotico della partita, ma le due squadre si ritrovano spezzate: laattacca con sette uomini, il Napoli si difende con sei. Vlahovic allarga a sinistra per Kostic, che controlla e crossa. Il pallone viene respinto di testa da Rrahmani e ripulito da un tocco di Di Lorenzo, che lo fa arrivare a Zielinski. Il centrocampista, chissà, ha già visto davanti a sé e di prima, con un piattone scolastico ma preciso, verticalizza subito verso, che ...

Napoli dopo la Juve: rispetto allo scorso anno sono 17 punti in meno

È tutto un altro Napoli rispetto a quello dello scorso anno. E non è una buona notizia per i tifosi azzurri. La sconfitta contro laè un'ulteriore conferma dila squadra campione d'Italia, che nella scorsa stagione ha dominato il campionato, sia in difficoltà. Allo Stadium , pur al termine di una partita tutt'altro ...

Juventus-Napoli 1-0, l'analisi tattica di come la squadra di Allegri ha fermato Osimhen e Kvaratskhelia L'Ultimo Uomo

Juventus- Napoli: ecco come finirà la partita secondo il simulatore La Stampa

Juve-Napoli, Osimhen ricorda allo Stadium il 5-1 dell'anno scorso al Maradona

Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli, non ha certamente digerito il k.o dei suoi contro la Juventus ieri sera ... Un gesto di poca utilità, dal momento che nello sport, come nella vita, ...

Napoli battuto dalla Juve, Perillo: "Fragilità cronica e rimpianti, debacle con pochi precedenti"

'Malissimo Natan, che in un ruolo non suo è stato a ripetizione messo in crisi da Cambiaso' secondo il giornalista RAI.