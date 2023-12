Come è strano fare boxe a Milano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) La Doria, dove per anni ha allenato con la stessa passione campioni del mondo e mestieranti che non vincevano mai, non esiste più, ma l’eredità spirituale del maestro Ottavio Tazzi continua a vivere in alcune palestre milanesi grazie ai suoi allievi che oggi stanno a loro volta all’angolo di pugili professionisti. Tazzi non ottiene grandi successipugile, ma scoprirà presto la vocazione all’insegnamento. Prima con Mario Casati, poi dall’inizio degli anni Settanta alla Doria, palestra fondata da Spartaco Doria nel 1947. Nei primi anni Ottanta “el Maester” allenava contemporaneamente Rocky Mattioli, Carlos Santos, Kamel Bou Ali, Franco Cherchi e Giuseppe Gibilisco. Ma era affezionato anche ai brocchi,li chiama lui stesso nella canzone “” scritta da Pacifico. Franco Cherchi oggi insegna alla Opi ...