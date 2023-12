Collettiva “Momenti d’Arte” | domani il finissage e la presentazione de “I Racconti dell’uomo nuovo”

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) Caserta. Si concludela” al Palazzo Bologna a San Leucio, organizzata dalla associazione Terra del Sole a cura della giornalista e creatrice di eventi Laura Ferrante e l’Art Director Gianni Crisci. Un gran successo che ha portato, al Vernissage, ben 200 persone e anche durante la tutta la mostra, ha suscitato l’interesse dei numerosi visitatori. L’evento e le opere non hanno deluso le aspettative. Trenta artisti in mostra, 26 pittori e 4 scultori, bravissimi nei loro capolavori hanno incantato il pubblico suscitando autentiche emozioni. I complimenti vanno agli artisti ed agli organizzatori che ringraziano il comune per il patrocinio concesso, il dott. Enzo Battarra in qualità di associazione alla cultura, sempre sensibile e presente agli eventi culturali che si organizzano sul ...