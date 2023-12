Colazione | è meglio il pandoro o il panettone? La scelta migliore per la salute | risponde il medico

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 9 dicembre 2023) Due classici dellanel periodo di Natale, ma tra pandoristi panettonisti chi farà lapiù salutare? Ormai i banchi nei supermercati sono strabordi di prodotti natalizi e tra questi non possono mancare moltitudini di pandori e panettoni per tutti i gusti. Come ogni anno però, il derby tra quelli schierati per ilQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.