(Di sabato 9 dicembre 2023) Dimostranti di Extinction Rebellion hanno tinto diil fiume Po a Torino, il Tevere a, il canale del Reno a Bologna, il naviglio ae il Canal Grande di Venezia. La sostanza usata è fluoresceina, innocua per flora e fauna. Gli ambientalisti protestano contro la Cop28 di Dubai

Altre News in Rete:

Blitz di Extinction Rebellion a Bologna: le acque del canale delle Moline tinte di verde

A tre giorni dalla conclusione della 28esima Conferenza Internazionale sul(COP28), questo pomeriggio, le acque del canale delle Moline, sono state tinte di verde, così come quelle di altre città italiane. Extinction Rebellion torna oggi in azione per denunciare senza ...

Clima, blitz degli attivisti da Milano a Roma: acque tinte di verde nelle città. FOTO Sky Tg24

Fotogallery - Clima, blitz degli attivisti a Bologna TGCOM

Torino – Blitz degli ambientalisti: colorano il Po di verde: “Gli oceani cambieranno colore per sempre”

Torino – Blitz degli ambientalisti, colorano il Po di verde: “Gli oceani cambieranno colore per sempre” Farmacia online viagra Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno colorato di verde il fiume Po ...

Non solo Venezia, ecco dove gli ambientalisti hanno fatto blitz. Salvini: “Carcere e multe”. Le foto

Roma, Venezia, Milano, Torino, Bologna: i fiumi delle principali città italiane sono stati tinti di verde da Extinction Rebellion, con un colorante innocuo (dicono gli attivisti), per denunciare l’enn ...