Cittadella-Cosenza | Serie B | lotta playoff | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Parte oggi la sedicesima giornata diB. Tra i match delle 14:00 spazio a, sfida che mette in palio punti pesanti in ottica. Le due squadre sono infatti vicine in classifica e stannondo per aggiudicarsi un posto nella post season. I padroni di casa sono settimi con 25 punti, attraversano un gran momento di forma e, in verità, con un’altra vittoria potrebbero anche iniziare a pensare a qualcosa di più del piazzamento. Gli ospiti stazionano poco più giù, in nona posizione con 19 punti, e sono quasi costretti alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni più interessanti. L’ottava piazza del Palermo, infatti, è già distante 5 punti e una sconfitta potrebbe rendere le cose decisamente più complicate. Le ultime da ...