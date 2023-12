Cina | la “citta’ di ghiaccio” si prepara all’alta stagione turistica

(Di sabato 9 dicembre 2023) Harbin, 09 dic – (Xinhua) – L’Harbin Ice and Snow World, che ci si aspetta sara’ una delle mete turistiche piu’ popolari nella, e’ attualmente in costruzione. Avvertite il fascino unico di Harbin, la “di” della. Agenzia Xinhua

Altre News in Rete:

Fotografia, Modena festeggia i 90 anni di Franco Fontana

... Il Museum of Fine Arts di Boston, la National Gallery of Pechino in, The Australian National ... Università di Toronto, poi Roma, Parigi, Arles, Rockport, Barcellona, Taipei e molte altre. ...

Cina: "città del carbone" sviluppa industria della grafite - ÈliveBrescia TV elivebrescia.tv