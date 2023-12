Cina | indice prezzi logistica su strada in crescita a novembre

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Pechino, 09 dic – (Xinhua) – L’deidellasudellae’ aumentato dello 0,44% su base annua a, come mostrato dai dati del settore. L’si e’ attestato a 103,8 il mese scorso, secondo un sondaggio effettuato congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e da Guangdong Lin’an Logistics Group. In particolare, il dato per laa pieno carico, che misura principalmente il trasporto di materie prime sfuse e regionale, e’ aumentato dello 0,97% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a 103,9. La domanda nel mercato dellae’ stata relativamente stabile a, con una leggera diminuzione della domanda per la produzione ...