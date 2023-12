Cina | indice prezzi alla produzione PPI in calo del 3% a novembre

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Pechino, 09 dic – (Xinhua) – L’dei(PPI) della, che misura i costi delle merci all’ingresso della fabbrica, e’ diminuito del 3% su base annua a, ha riferito oggi l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Su base mensile, il PPI die’ diminuito dello 0,3% rispetto a ottobre, quando il PPI era rimasto invariato, secondo i dati. “Per effetto di fattori come la diminuzione deiinternazionali del petrolio e la debole domanda di mercato per alcuni prodotti industriali, il PPI nazionale su base mensile e’ passato da rimanere stabile (in ottobre) a una diminuzione in, mentre la diminuzione del PPI si e’ intensificata aanche su base annua”, ha ...