Cina | congresso dei veicoli a nuova energia ad Haikou 1

(Di sabato 9 dicembre 2023), 09 dic – (Xinhua) – Questa foto mostra un veicolo MG Cyberster del produttore automobilistico cinese SAIC esposto al 2023 World New Energy Vehicle Congress ad, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 7 dicembre 2023. Nei primi tre trimestri del 2023, le vendite globali di(NEV) hanno raggiunto 9,75 milioni di unita’, e lache ha contribuito con 6,28 milioni di unita’, pari a piu’ del 64%, secondo i dati pubblicati al 2023 World New Energy Vehicle Congress. (Xin) Agenzia Xinhua

