Cibi sintetici | Coldiretti | Anche la Francia segue l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) E' stata depositata al parlamento francese la proposta di legge “per vietare la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di carni sintetiche in tutto il territorio nazionale”, nell'interesse della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente. Lo annuncia lanel sottolineare l'iniziativa di un gruppo di parlamentari dell'Assemblea Nationale francese, appartenenti al partito Les Républicains, che ha presentato una pdl chedi fatto quella appena approvata dal Parlamentono. Formalmente, la proposta di legge transalpina - spiega- si traduce in un emendamento al Codice rurale francese, che introduce in modo esplicito tale divieto di produzione, lavorazione e commercializzazione, solo per le carni prodotte in laboratorio. La proposta di legge è inoltre accompagnata ...