Ciabattini | «Inter come il Napoli di Spalletti Differenza la Juventus»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo la vittoria dellacontro il, i bianconeri si candidano a ruolo di principale antagonista all’per il primato. C’è stato un paragone importante fatto da Paoloin diretta a Sportitalia. DOMINANTE – Il primo posto in classifica ora lo occupa la. Decisiva la vittoria ai danni delper 1-0.ha paragonato l’di Inzaghi ai campioni d’Italia in carica: «Se non ci fosse la, avremmo una situazione identica all’anno scorso con l’in fugaildi Lucianoe le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. Se il Milan perdesse domani nel match di Bergamo contro ...