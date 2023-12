Ci vediamo in Bottega

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 dicembre 2023) Da qualche anno, i giornali non sono più solo luoghi fisici o virtuali dove riunire contenuti: sono sempre più spesso contenitori modulari ed eclettici, nei quali confluiscono eventi, incontri, appuntamenti. Le idee editoriali alla base non cambiano, ma cambia il modo di proporle da parte della redazione e di fruirne da parte dei lettori, sempre più parte della narrazione e del flusso. Con Gastronomika questo presupposto è sempre stato parte del progetto: nasciamo forzatamente virtuali (colpa del Covid!) ma siamo cresciuti con la carta, con gli eventi dal vivo come il nostro Festival, e con gli incontri pubblici di presentazione. Oggi il magazine di Linkiesta, pubblicato con gli speciali del New York Times, è una realtà: il lancio in copertina fa capire quanto il cibo sia diventato una parte determinante della proposta del giornale, e sfogliando il numero non possiamo che capire come i ...