Ci pensa Laprovittola. Barcellona - Fenerbahçe 89 - 81

Partita difficile per i blaugrana, che riescono a superare la sconfitta di Bologna portando a casa la vittoria nell'ultimo quarto grazie al play ...

EuroLega, 10ª giornata: il Barcelona di un celestiale Laprovittola vince la battaglia con Maccabi Tel Aviv Basketinside

Basket: notte dei miracoli per la Virtus Bologna, Barcellona battuto in Eurolega

L'Eurolega 2023-2024 torna a sorridere per la Virtus Bologna. La Segafredo di Luca Banchi non solo consolida il terzo posto in classifica, ma infligge anche la terza sconfitta stagionale nel continent ...

Nel campo neutro e a porte chiuse di Belgrado si affrontano la seconda e la quarta forza in classifica, con il Barcelona che fa visita al Maccabi Tel ...