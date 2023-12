Chris Evert | “Ho di nuovo il cancro alle ovaie | mi sono operata | ora chemioterapia”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 9 dicembre 2023)ha nuovamente il, che le era stato diagnosticato per la prima volta a gennaio 202. L’ex tennista aveva scoperto la malattia quasi per caso: la sorella minore, JeanneDubin, era morta due anni prima per lo stesso problema, per questo aveva deciso di fare una serie di controlli che si augurava potessero essere solo di routine. In seguito a una serie di test genetici, era emerso un tumore che risultava essere ancora a uno stadio iniziale, quindi operabile. A gennaio 2023 era stata lei stessa ad annunciare la guarigione, sottolineando come ci fosse il 90% di possibilità di non andare incontro a recidive. E invece così non è stato. Vi raccomandiamo... ...