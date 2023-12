Chissà che cosa si inventerà l’Arsenal per suicidarsi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ancora sbronzo per il meraviglioso turno infrasettimanale di Premier League, come tanti mi piace pensare che possa essere la volta buona. Non che io smetta di bere, of course, ma che il Manchester City si senta così satollo dall’orgia del treble da non mordere più le chiappe delle avversarie e cedere oltre al passo lo scettro. La banda di Pep arriva quarta a questo turno di campionato, a 6 punti dalcapolista (inventeranno perquesta volta i Gunners) e incredibilmente con solo 3 punti in più dei suoi derelitti vicini poco rumorosi dello United. Ma come dicono con profonda originalità i calciatori nelle interviste post-partita, il campionato è ancora lungo. Che è un bene, se si parla della Premier League, uno strazio se si parla della Serie A. Il calcio italiano ha ormai raggiunto il ...