Chi vincerà Sanremo 2024? La classifica degli scommettitori che non hanno dubbi

Leggi su biccy

(Di sabato 9 dicembre 2023) Domenica scorsa Amadeus ha annunciato i 27 big del prossimo Festival della canzone italiana e molti si stanno già chiedendo chi. Non solo i fan della kermesse, anche glisi sono sbizzarriti con i pronostici e i più importanti siti di scommessegià stilato le classifiche. Cosain comune tutte queste previsioni? La vittoria di Alessandra Amoroso. Per la cantante di Immobile sarebbe un bel colpo almeno per due motivi, primo perché è la sua prima partecipazione in 14 anni di carriera e secondo perché negli ultimi mesi Alessandra è stata al centro di molte polemiche, prese in giro e creazioni di meme più o meno divertenti. Secondo voi chi sarà a trionfare al Teatro Ariston il prossimo febbraio? Ma soprattutto: chi vuoi che vinche? e per la ...