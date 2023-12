Chi è Paola Concia e perché è al centro della polemica sull’educazione alle relazioni

Leggi su dilei

(Di sabato 9 dicembre 2023) Chi è Anna, aldelle polemiche per il suo ruolo nel progetto? La politica ed attivista LGBT, da anni impegnata nel campo dei diritti civili elottadiscriminazioni, era stato indicata dal Ministro dell’Instruzione Giuseppe Valditara per guidare “Educare“, il nuovo programma ideato dal governo per promuovere la formazione affettiva e relazionale dei giovani in risposta ai recenti femminicidi e casi di violenza sulle donne. Tuttavia, dopo numerose critiche e una raccolta firme ad opera di ProVita, la nominaè saltata. Chi èAnna...