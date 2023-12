Chi è Marco Vizzardelli | l' urlatore di Viva l' Italia antifascista a La Scala identificato dalla DIGOS | Sono arrivati in quattro | ma lo rifarei

Altre News in Rete:

Nicola Porro, "farsa alla Scala. Chi è davvero Vizzardelli"

Nicola Porro apre Stasera Italia su Rete 4 con il suo classico editoriale - copertina, dedicato ovviamente al caso politico diVizzardelli , il contestatore solitario che la sera della Prima ...

Chi era Fabio De Marco, uno dei due sciatori uccisi da una valanga nel Canton Grigioni Fanpage.it

Chi era Fabio De Marco, uno della due vittime della valanga in Svizzera IL GIORNO

Accuse di maschilismo a Bake Off, la concorrente Roberta Caruso: “Vogliono una finale solo uomini”

La concorrente di Bake Off Italia 2023 ha puntato il dito contro l’atteggiamento dei colleghi che vogliono una finale tutta al maschile ...

Grande Fratello 2023, venticinquesima puntata e nuova eliminazione: chi uscirà tra Anita, Mirko, Perla e Sara

Secondo sabato sera con il Grande Fratello 2023 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in stu ...