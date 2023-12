“Che bello | aspettava solo questo” Grande Fratello | che notizia per Fiordaliso | l’annuncio in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nella serata di sabato 9 dicembre ci sarà una nuova puntata indelsi emozionerà tantissimo. Infatti, è previsto un momento meraviglioso per la cantante, che resterà a bocca aperta quando Alfonso Signorini le parlerà e le annuncerà questa novità inaspettata. Siamo sicuri che in queste ore lei non ci abbia probabilmente nemmeno pensato, quindi la gioia sarà ancora piùe spontanea. Nella casa delè stata anche la testimonedi una confidenza di Greta su Mirko. La cantante ha detto: “Sei ancora innamorata di lui”. E la Rossetti ha risposto: “Provo un sentimento legato al pensiero che avevo di quella persona. Quando ti dico che non ci tornerei mai, sono ...