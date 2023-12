Cgia | Italia capofila in Europa della ripresa | la cura Meloni anestetizza gli effetti della crisi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’tiene botta meglio di tutti gli altri paesi Ue ai contraccolpi economici dovuti alla congiuntura internazionale. Nonostante il rallentamento registrato in questi ultimi sei mesi, il nostro Paese ha superato meglio dei suoi principali competitor europei glinegativi provocati dallapandemica. Ma anche dal caro energia e dalla crescita esponenziale registrata dai tassi di interesse.: l’supera meglio di tutti gliLa fotografia positiva emerge da una analisi dell’Ufficio Studidi Mestre che ricorda come tra il 2019 (anno pre-Covid) e il 2023, l’ha segnato una variazione del Pil del +3 per cento. Contro il +2,3 ...