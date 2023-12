Cervinara | il centrodestra tenta la spallata a Lengua

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzo Iuliano,segretario cittadino di Forza Italia, Fatima Iuliano, commissaria cittadina di Fratelli d’Italia e Alessandro Iuliano, responsabile comunale della Lega, nella propria interezza sostenitori della Lista Uniti per, alle elezione del 20 settembre 2020 comunica quanto segue. Preso atto della presentazione della mozione di sfiducia da parte consiglieri di minoranza, Carofano e Ragucci,fermi sulle posizioni di opposizione politica all’amministrazione, e firmata anche dall’ex vice sindaco Tangredi, dall’ex assessore Bizzarro e dalle ex componenti della maggioranza Raffaella Cioffi e Paola Pallotta, chiedono ai consiglieri Domenico Cioffi e Luca Sellitto,eletti con la lista Uniti per, di assumere una posizione chiara e definitiva. Ciò, continuano i responsabili del centro ...