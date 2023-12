Caso Mourinho | il tecnico chiede solo una cosa | «Da loro mi aspetto giustizia»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023), ilromanistadopo l’incontro con il Procuratore Chinè: le parole dell’allenatore Ildella Roma Joséha così parlato in conferenza dell’incontro con Giuseppe Chinè. LE PAROLE – «Dallasportiva mi. Non è stato un problema per me, la mia vita qui è il lavoro. Mi sono presentato spontaneamente e anche felice perché il procuratore mi ha dato l’opportunità con tutta la naturalezza di dire le cose che volevo. Non ho mai offeso l’arbitro, mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro, l’espressione usata mi sembra normale, la utilizzo anche quando parlo di me stesso. E’ stata eventualmente capita in un modo diverso, ma durante la gara ha ...