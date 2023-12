Caso Concia | Valditara frena dopo stop Lega e Fdi | “Progetto per scuola sarà senza garanti”

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) –le critiche arrivate dae Fratelli d’Italia per la nomina di Anna Paolatra ledel‘Educazione alle relazioni’ nelle scuole, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, decide per il passo indietro. “Dal momento che laitaliana ha bisogno di serenità e non di polemiche – spiega il ministro -, ho deciso di non attivare l’incarico didel‘Educazione alle relazioni’ a suor Monia Alfieri, Paolae Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate. Il‘Educare alle relazioni’ andrà avantialcun garante. Nel suo svolgimento concreto si ...

