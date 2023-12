Caserta battuta anche da Legnano | finisce 66-91

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) Aversa. Notte fonda, ed ulteriori commenti sono superflui. Al cospetto della Sae Scientifica, la Paperdiperde malamente, annientata nel primo tempo da un attacco che costruisce ciò che serve e che punisce con regolarità e cotta a puntino in una ripresa che di fatto è puro garbage time. Le solite amnesie bianconere a rimbalzo e in difesa, che si uniscono ad un attacco asfittico, producono il dodicesimo ko di fila – e tredicesimo in campionato su 14 partite – ede soprattutto un notevole passo indietro rispetto a quanto visto in settimana a Piombino. In un PalaJacazzi silente, incapacedi reagire a questa ennesima debacle,66-91. Da una serata del genere, una di quelle da dimenticare presto, in cui non c’è praticamente nulla da salvare, si può comunque imparare. E’ ...