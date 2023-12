(Di sabato 9 dicembre 2023) La vicesindaca Bettini: "Un'occasione per donare bellezza e cultura, di cui c'è tanto bisogno in questo periodo"

Altre News in Rete:

Card del fiorentino, torna la campagna 'A Natale regala Firenze'

La vicesindaca Bettini: "Un'occasione per donare bellezza e cultura, di cui c'è tanto bisogno in questo periodo"

A Natale regala Firenze, l'idea della Card del Fiorentino come dono per le feste gonews

Carta acquisti "Dedicata a te": rifinanziata la social card anti rincari. Ecco come funziona e i re Gazzetta del Sud

A Natale regala Firenze, l'idea della Card del Fiorentino come dono per le feste

Per le festività torna la campagna ‘A Natale regala Firenze’ lanciata dal Comune di Firenze per promuovere come idea regalo la Card del fiorentino, il pass nominativo che consente a soli 10 euro ...

Card del fiorentino, torna la campagna 'A Natale regala Firenze'

La vicesindaca Bettini: “Un’occasione per donare bellezza e cultura, di cui c’è tanto bisogno in questo periodo” ...