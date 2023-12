Caludia Conte in Ucraina | “Abbiamo donato agli orfani di Mariupol i regali dei bimbi italiani”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Ho portatodii doni natalizi dei bambini. Impariamo il valore della solidarietà dai nostri bambini”. Così Claudia, attivista per i diritti umani, in occasione della sua seconda missione umanitaria in. Claudia, come mai hai deciso di tornare in? Si parla poco ormai della guerra in, nonostante le grandi difficoltà del suo popolo e la crisi umanitaria in atto. Ci sono però anche persone dal grande cuore come Roberto Falletti, Presidente dell’Associazione La Memoria Viva che ha realizzato dallo scoppio del conflitto ben 40 missioni umanitarie per portare aiuti ai civili anche rischiando la vita. Mi ha colpito molto apprendere che la scorsa settimana tre autisti sono morti perché per cinque ...