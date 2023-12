Calendario biathlon oggi in tv | orari inseguimenti Hochfilzen 2023 | programma | tv | streaming | pettorali

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Continuerà domani acon le due gare a inseguimento la seconda tappa della Coppa del Mondo/2024 di. Sulle nevi austriache la giornata inizierà alle ore 12:15 con la prova maschile di 12,5 km e si concluderà poi con la gara femminile di 10 km, inalle ore 14:45. Tra i maschi saranno ben cinque gli italiani al via. Il primo a presentarsi allo start sarà Tommaso Giacomel, che partirà per ottavo con un ritardo di 33” dal vincitore della sprint di ieri, ossia il norvegese Tarjei Boe. Poco più tardi sarà invece il turno di Lukas Hofer, 12° al via con un distacco di 54”, mentre Didier Bionaz comincerà la sua gara dal 14° posto con 1’13” da recuperare dalla vetta. Per quanto riguarda gli altri due azzurri poi, Patrick Braunhofer partirà per 36° con 1’59” di ritardo ed Elia Zeni prenderà il ...