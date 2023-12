Calciomercato Milan – Popovic ad un passo | i dettagli dell’accordo

Altre News in Rete:

Juvemania: secondo il Napoli la vittoria è immeritata, ma Allegri ha prevalso sul piano tattico

Dipende sempre dai punti di vista, perché anni fa bastò un'ascella di Isla a permettere aldi battere la Juve proprio con un rigore. Di sicuro, se questo episodio venerdì sera fosse capitato ...

Muriel stende il Milan al 95': 3-2 Atalanta, per Pioli la vetta si allontana|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

CLASSIFICA - Il Milan non allunga sul Napoli, l'Atalanta lo avvicina e rientra in corsa Champions

L'Atalanta ritrova la vittoria nel match più delicato. Gli orobici piegano per 3-2 il Milan nel recupero riprendendo la propria rincorsa verso un posto in Europa. Brutta battuta d'arresto, invece, per ...

Atalanta-Milan 3-2, Muriel gela i rossoneri al 95': l'eurogol del colombiano vanifica la rimonta rossonera

Dopo due vittorie di fila in campionato, con Fiorentina e Frosinone, il Milan perde in casa dell’Atalanta. Decisivo il gol di Muriel al 95', dopo la doppietta di Lookman, con ...