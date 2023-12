Altre News in Rete:

Calcio:Bundesliga; clamoroso tonfo del Bayern, 5 - 1 a Francoforte

Quattordicesimo turno die clamoroso crollo del Bayern Monaco, sconfitto 5 - 1 sul campo dell'Eintracht Francoforte: decisivi Dina Ebimbe (doppietta), Marmoush, Larsson e Knauff, inutile il gol di Kimmich per i ...

Premier, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW Sky Sport

Bayern Monaco, sconfitta storica a Francoforte

Incredibile sconfitta del Bayern Monaco in Bundesliga. La squadra di Tuchel è stata travolta per 5-1 dall'Eintracht Francoforte in una gara valida per la tredicesima giornata di campionato. Si tratta ...

Bayern, tonfo irreale: ne prende 5 a Francoforte! Senza Bonucci l’Union vince

I bavaresi crollano 5-1 con l'Eintracht, il club dell'ex capitano della Juventus (90' in panchina) supera 3-1 il Borussia Moenchengladbach. Il Friburgo di Grifo batte il Wolfsburg ...