Maledette barriere, avete vinto. L'arte perduta del calcio di punizione

... contro il. È ancora presto: la stagione dirà se la tendenza al calo è duratura oppure no. Ma ...ultimi sei campionati hanno sentenziato che la punizione non è più una specialità del nostro

Calcio: Lecce. Differenziato per Almqvist e Touba Tiscali

Empoli, occhi aperti dopo l'intervallo. Il Lecce nella ripresa è micidiale sotto porta Quotidiano Sportivo

Empoli-Lecce dall’Albania: Ramadani sfida Berisha e Ismajli. E gli Under21…

Lunedì sera al Castellani saranno in campo tre elementi dell'undici titolare della nazionale allenata da Sylvinho qualificatasi a Euro 2024 e avversaria dell'Italia nel girone ...

Empoli, con Baldanzi out la certezza è Caputo

Gioco delle coppie sugli esterni. In casa del Genoa, è partito da titolare Daniel Maldini, mentre lunedì il favorito per una maglia dal primo minuto è Matteo Cancellieri, in gol a Marassi. Sull’altra ...