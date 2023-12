Calcio a 5 | nel sabato della Serie A vincono Pomezia e Active Network

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) La seconda parte del programma12a giornatastagione regolare 2023-2024A dia 5 si è conclusa. Ecco come sono andate le cose. Tre partite in programma. La prima ha visto mettere a referto il 3-3 pirotecnico fra Ciampino Futsal e Sala Consilina, in un match caratterizzato dalle reti di Schininà e Pina e dalla doppietta, per gli ospiti, di Grasso. Nella seconda gara invece v’è da registrare il nettissimo 5-0 con cui la Fortitudoha battuto il Cosenza. Al netto dell’autorete di Pagliuso, le altre reti le hanno griffate Esposito, Micheletto, Miguel Angelo e Raubo. Infine lo spettacolare 6-5 con cui l’ha piegato la L84. Padroni di casa sempre avanti, addirittura sul 5-2 a un certo punto, poi il ritorno ...