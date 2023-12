Cagliari | ora Lapadula reclama spazio La richiesta a Ranieri

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilpotrebbe puntare sul suo miglior marcatore della stagione passata, Gianluca, cheIlsi prepara alla sfida di lunedì, in programma alla Unipol Domus alle 20:45. Di fronte ai rossoblù ci sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il match è valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Claudiopunta sul suo miglior marcatore della stagione passata, Gianluca. Come riporta il Corriere dello Sport, l’italo-peruviano vorrebbe piùper tornare ad essere il leader dell’attacco rossoblù. Sono 25 i gol realizzati tra stagione regolare e playoff nella scorsa annata per l’ex Milan.