Cabral | ma che fai? Dito medio ai tifosi del Benfica VIDEO

(Di sabato 9 dicembre 2023) Arthur, attaccante brasiliano passato in estate dalla Fiorentina al, non ha avuto un impatto felice con il mondo delle Aguias:...

Altre News in Rete:

Viaggio nei 102 gol della Fiorentina nel 2023: fu Cabral ad aprire le danze fiorentina.it

Magalhães: "Cabral pesante e senza ritmo, non dovrebbe..." FiorentinaUno.com

EX VIOLA, Cabral attaccato in Portogallo: "Troppo pesante"

"Cabral è troppo pesante e non ha il passo per fare la prima punta in questo sistema" - parola di Álvaro Monteiro Magalhães, leggenda del Benfica, che ha ...

102 GOL, Da Cabral a Bonaventura, passando per Basilea

L'edizione odierna de La Nazione fa un piccolo viaggio all'interno dei 102 gol realizzati nel 2023 dalla Fiorentina. Il primo è stato di Arthur Cabral contro il Monza, al ...