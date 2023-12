Buonopane neutrale alle Provinciali | via libera dal Pd

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSu richiesta dell’onorevole Piero De Luca la segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino ha promosso organizzandolo un incontro con i candidati della lista del PD per le elezionidel prossimo 17 dicembre. All’incontro erano presenti, oltre ai candidati, i riferimenti di area e delle varie sensibilità del partito. “Il presidente della Provincia, nonostante più volte sollecitato a contribuire alla costituzione della lista nei giorni scorsi, non ha inteso farlo sostenendo che il suo ruolo istituzionale gli imponesse un atteggiamento super partes”, si legge in una nota firmata da via Tagliamento. “Si è ritenuto, perciò, che questa sua esigenza, per quanto non condivisa, di neutralità andasse rispettata. Altro non c’è rispetto ad una vicenda che non meriterebbe le polemiche che strumentalmente qualcuno sta provando ...