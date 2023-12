Buon compleanno a… Kwadwo Asamoah

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Oggi è ildi: l’esterno in Serie A ha giocato con le maglie di Udinese, Juve e Inter Oggicompie 35 anni. Non si può che partire da una banalissima ma ovvia constatazione: alla sua età ci sono giocatori che vanno su e giù per il campo, più o meno bene. E poiché Asa è stato un bel vedere, uno di quei classici elementi che costituiscono la fortuna degli allenatori perché sanno fare praticamente tutto e pure di più, è legittimo – se non doveroso – provare un po’ di sana nostalgia esprimibile in un semplice pensiero: peccato, sarebbe bello vederlo ancora in azione. Un sentimento mitigato sapendo che di recente è stato impegnato nella creazione di una Juventus Football Academy ad Accra, una di quelle iniziative che il console italiano Massmiliano Colasuonno Taricone ...