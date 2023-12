Bundesliga 2023 2024 | Bayern Monaco asfaltato a Francoforte | l’Union Berlino torna a vincere

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Clamorosa sconfitta per il, la prima stagionale in, in casa di un Eintrachtdevastante. Finisce 5-1 al Deutsche Bank Park e i ragazzi di Tuchel perdono anche la vetta oltre all’imbattibilità, scivolando a -3 dal Bayer Leverkusen capolista, e soprattutto adesso sono tanti i fantasmi per quella che è costruita come una corazzata. Partita storta fin da subito: Marmoush la sblocca dopo appena dodici minuti e i rossoneri passano in vantaggio, Dina Ebimbe, che segnerà una doppietta, raddoppia e c’è tempo anche per il tris di Larsson. Kimmich prova a riaprirla, ma nella ripresa arrivano altre due reti dei padroni di casa che con Knauff già all’ora di gioco chiudono la pratica infliggendo uno dei peggiori ko di sempre ai campioni di Germania in carica. Nelle altre partite del pomeriggio, ...