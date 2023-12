Bufera su Valditara | dopo le polemiche su Amadori in audizione annuncia | “Progetto sull’educazione alle relazioni a Paola Concia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il ministro Giuseppe, audito in commissione femminicidi alla Camera, nei mercoledì 7 dicembre ha rispostodomande sulnelle scuole. Rispondendo a una domanda posta dal deputato Filippo Sensi sul consulente Alessandro, accusato di sessismo per via di posizioni espresse in alcune pubblicazioni, il ministro ha invitato a non polemizzare e hato che ilverrà affidato a tre donne, sotto la guida di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.