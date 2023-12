Bryan Danielson risponde ai fan che avrebbero voluto vedere Kenny Omega al Continental Classic

Leggi su aewuniverse

(Di sabato 9 dicembre 2023) La AEW ha organizzato quest’anno la prima edizione del AEW, un torneo a punti (Round Robin) in cui 12 tra i migliori talenti dell’azienda si sfideranno per sei settimane (per un totale di 5 round) nei tre programmi della AEW. Il torneo, diviso in 2 leghe (gold e blue), vanta nomi di spicco come Swerve Strickland, RUSH, Jon Moxley e. Tuttavia, molti fan hanno notato l’assenza di importanti talenti, tra cui. Proprio sulla sua assenza ha risposto “The American Dragon” in una recente intervista con Alex McCarthy di Mail Sport. “Mi avrebbe davvero fatto piacerenel torneo. Non so cosa sia successo o perché non sia nel torneo. So che almeno gli è stato proposto ma non so ...